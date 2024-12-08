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قراران رئاسيان بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل لائحة قانون الجامعات الخاصة والأهلية - أخبار كلمتك

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قراران رئاسيان بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل لائحة قانون الجامعات الخاصة والأهلية - أخبار كلمتك

قراران رئاسيان بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل لائحة قانون الجامعات الخاصة والأهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:34 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 60 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى30 يونيو 2025، والذى أقره مجلس النواب. 

 


كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 566 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.

 


 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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