الانتهاء من تقييم المتقدمين لوظائف في جهة حكومية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:44 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أكتوبر 2024.

وتعامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع عدد 5275 استعلام على بوابة الوظائف الحكومية المتعلقة بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وانتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز من المتقدمين في وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقام الجهاز بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لعدد من الموظفين في 18 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام المالي 2023/2024.

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