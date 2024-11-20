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بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية - أخبار كلمتك

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بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية - أخبار كلمتك

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:16 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أكتوبر 2024.

 

كما انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 36 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

ونشرت بوابة الوظائف الحكومية إعلانات وظائف شاغرة ومطلوبة في 22 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

كما انتهى من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 7 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

كما انتهى الجهاز من دراسة معدلات أداء ومقررات وظيفية في 25 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

وانتهى الجهاز من دراسة تحويل الدرجات الوظيفية الشخصية إلى دائمة في 6 وحدات بالجهاز الإداري بالدولة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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