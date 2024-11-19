علي هامش قمة العشرين.. أبرز لقاءات الرئيس السيسي في البرازيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:40 مساءً - تصدر لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، فى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال قمة العشرين، الصحف العالمية، حيث تحدث الزعيمان عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، ووقعا على وثيقة الشراكة الاستراتيجية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه الأحد 17 نوفمبر، إلى مدينة «ريو دي جانيرو» بالبرازيل، للمشاركة في قمة «مجموعة العشرين»، التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء 18-19 نوفمبر.

وتعتبر هذه المشاركة الرابعة لمصر في قمم المجموعة، وذلك عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام 2016، واليابانية عام 2019، والهندية عام 2023، وتناقش القمم الكثير من الموضوعات الهامة للدول النامية، وعلى رأسها «الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع» و«إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية» و«تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة».

وسلط الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمات مصر في جلسات القمة، علي الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى الأوضاع الإقليمية، والأزمة التي تواجه المنطقة من عدم استقرار مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان.

وتشمل أعمال القمة «تدشين التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع» رسميا، وهو التحالف الدولي الذي تطلقه البرازيل في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، ويهدف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع.

وفي هذا السياق، التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، مع وزير خارجية البرازيل، ماورو فييرا على هامش «قمة البريكس»، التى عقدت فى شهر أكتوبر الماضى بروسيا، وبحثا فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الصديقين من خلال الأطر الثنائية وأطر التعاون التي يتيحها تجمع البريكس، ومنها تلك المتعلقة باستخدام العملات الوطنية في المُعاملات التجارية.

وتعقد القمة التاسعة عشرة، لرؤساء دول وحكومات «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو بالبرازيل بعنوان «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، بمشاركة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وتضم «مجموعة العشرين» الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتتولى البرازيل رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2023 وحتى 30 نوفمبر 2024.