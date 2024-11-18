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«جبالي» يحيل بيان وزير الإسكان إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه - أخبار كلمتك

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«جبالي» يحيل بيان وزير الإسكان إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه - أخبار كلمتك

«جبالي» يحيل بيان وزير الإسكان إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:31 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى لجنة الإسكان لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

كما طالب رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان، بعقد اجتماع لمناقشة البيان في أقرب وقت ممكن، بحضور وزير الإسكان.

وقال رئيس المجلس: ولمن يرغب من النواب، سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرها، حضور المناقشات.

وخلال الجلسة، كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ 15329 وحدة سكنية متنوعة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما نسبته 118.5% من المستهدف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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