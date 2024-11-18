رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية يزور مصر لتعزيز التعاون الإنمائي.. الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - يزور رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا»، تشانج وون سام، مصر في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، وهي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها التي يقوم بها أي رئيس للوكالة إلى مصر منذ بدء الشراكة مع الحكومة المصرية.

وأوضحت الوكالة، في بيان اليوم، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتعظيم الاستفادة من برامج المساعدات الإنمائية الرسمية في مختلف القطاعات.

وتتضمن أجندة زيارته سلسلة من المقابلات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين، بما في ذلك مقابلة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة تعزيز التعاون بين كوريا ومصر وأحدث التطورات الخاصة بالتعاون الثنائي القائم حاليًا، وسبل توسيع أنشطة الوكالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبالإضافة إلى هذه المقابلات، سيحضر تشانج ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر، بالتعاون مع وزارة المالية، وتهدف الندوة إلى الترويج لسياسة الحكومة المصرية بشأن نظام المشتريات الإلكتروني تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" و"مصر الرقمية".

وسيقوم تشانج أيضًا بزيارة مركز العمليات الخاص بنظام المشتريات العامة الإلكتروني المتواجد في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية يوم الخميس المقبل.

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية هي الأولى من نوعها لتشانج إلى مصر خلال فترة رئاسته للوكالة، مما يؤكد التزام كويكا بدعم مبادرات التنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في ضوء اختيار مصر كدولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية خلال الفترة من 2021-2025، وهي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تم اختيارها.

وتعكس هذه الشراكة بوضوح ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة وقوى عاملة قادرة من الشباب، فضلاً عن كونها بالفعل مركزًا استراتيجيًا للشركات الكورية في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

يذكر أن وكالة التعاون الدولي الكورية هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية تهدف إلى تنفيذ برامج المساعدات والمنح لمكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

ويقدم مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر، الذي تأسس عام 1998، التعليم الفني للشباب في مصر، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، وينفذ برامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز تمكين المرأة.