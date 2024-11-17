استغاثة من أهالي الحوامدية بشأن هبوط أرضي في شارع جسر المنوات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:24 مساءً - يعاني أهالي منطقة كوبري أبو لاشين بمدينة الحوامدية من أزمة حقيقية تهدد حياتهم وممتلكاتهم، تتمثل في هبوط أرضي كبير ومتزايد بشدة في شارع جسر المنوات.

ويشكو الأهالي من تزايد حجم الحفرة يومًا بعد يوم دون أي حلول جذرية، مما يهدد بانهيار أجزاء من الشارع، وتسبب أضرار بالمنازل والمحال التجارية القريبة.

وعبر الأهالي عن تخوفهم من تفاقم الوضع، وتعرضهم لمخاطر جسيمة في حالة عدم التدخل السريع لإصلاح هذا الهبوط الأرضي الخطير.

مطالب أهالي الحوامدية بشأن إصلاح الهبوط الأرضي

وطالب أهالي الحوامدية بالتدخل الفوري من الجهات المعنية لإصلاح الهبوط الأرضي، وإيجاد حلول عاجلة لمنع تدهور الوضع، وتوفير الحماية اللازمة لأرواح وممتلكات الأهالي.

ووجه الأهالي نداء عاجلًا إلى المسئولين والجهات المعنية بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة الخطيرة التي تهدد سلامتهم وحياتهم اليومية.

جدير بالذكر أنه قد قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة تفقدية مكثفة بمدينة الحوامدية لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الحيوية.

نائب محافظ الجيزة يشدد على تطوير الشوارع

وشهدت الجولة تفقد نائب المحافظ لأعمال رصف وتطوير 30 شارعًا بمنطقة العزبة الشرقية بمدينة الحوامدية، حيث يتم تركيب بلاط الإنترلوك لتجميل الشوارع وتحسين مظهرها.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء هذه المشروعات، مع التأكيد على جودة التنفيذ لضمان استدامة هذه التحسينات.

نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الصرف الصحي

كما قام نائب محافظ الجيزة بتفقد أعمال الصرف الصحي بمنطقة العطور، موجهًا بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد. يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير خدمات أساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

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