وزير الصناعة والنقل يتفقد العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الوزير: الشبكة ستساهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، 13 محطة قطار سريع تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح)، وذلك في المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبري المسار لعبور النيل حتى تقاطع كوبري مسار القطار الكهربائي السريع مع الأوتوستراد.

جولة وزير النقل

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، وفي إطار متابعة تنفيذ ممر السخنة /الإسكندرية اللوجيستى، والذى يتكون من (ميناء السخنة – الخط الاول من شبكة القطار الكهربائى السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد " الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" – ميناء الاسكندرية الكبير).

بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال إنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة /أسوان الزراعي، حيث وجه الوزير بتكثيف الأعمال وتنفيذها وفقًا لقياسات الجودة العالية والانتهاء من الكوبري الذي يبلغ طوله 2.520 كم وفقا للموعد المخطط.

ثم تفقد الوزير محطة القاهرة بمنطقة حلوان والتي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة، حيث تابع الوزير التشطيبات النهائية للمحطة، واطلع على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة.

كما اطلع على موقف التشطيبات الخاصة بالمحطات الأخرى ووجه الوزير بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال بها وفق أحدث المواصفات العالمية والاستغلال التجاري الأمثل لكافة المساحات الموجودة بها

كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل ماتم وجاري تسليمه من المسار لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) وكذلك أعمال تنفيذ فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيرى الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية

كما اطلع الوزير على الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة حيث تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع عدد ثلاث قطارات سريع (فيلارو) وجاري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطارات سريعة مخصصة للخط كما تم الانتهاء من تصنيع عدد خمس قطارات إقليمية (ديزيرو)و تم وصول قطار منهم إلى القاهرة وجاري تصنيع عدد سبع قطارات أخرى وذلك من إجمالي 34 قطار إقليمي مخصصة للخط بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع عدد 2 جرار كهربائي للبضائع من إجمالي 14 جرار بضائع



الشبكة ستساهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية )، وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) فى مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى فى مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة، سواء فى الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، بالاضافة إلى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى – مستقبل مصر -.…) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

بالاضافة إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة.

كما ستساهم هذه الشبكة فى تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي، مشيرًا إلى الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

13 محطة قطار سريع تعرف عليها

جدير بالذكر أن مشروع الخط الأول من الشبكة (السخنة – العلمين – مطروح) يمتد مساره من السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبًا حتى العياط وشمالًا حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح بطول حوالي 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع، و8 محطة إقليمية)، بالاضافة إلى مركز للتحكم والسيطرة، ويدخل هذا الخط ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة.

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