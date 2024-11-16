تعرف على أعداد ركاب الخط الأول للمترو خلال الـ24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - ارتفعت أعداد ركاب الخط الأول لمترو الأنفاق “خط المرج حلوان” عن باقي خطوط المترو فى أعداد الركاب المنقولة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقل الخط الأول للمترو مليونا و450 ألف راكب على مدار الساعة، وفى المدة نفسها، نقل الخط الثانى “شبرا الخيمة/ المنيب” مليونا و100 ألف راكب.

انتظام حركة المترو

وشهدت حركة المترو انسيابا وانتظاما كبيرين طوال اليوم بالتزامن مع الرقابة المشددة من إدارة المترو على مستوى الخدمات المقدمة.

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