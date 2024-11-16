مدبولي يفتتح معرض "Cairo ICT" غدا نيابة عن رئيس الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:57 مساءً - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد المعرض واحدًا من أهم الأحداث السنوية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يستقطب المعرض كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويشهد استعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية.

ويقام المعرض هذا العام تحت شعار يعكس التوجه نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض الإعلان عن مبادرات ومشروعات جديدة تسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا.

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