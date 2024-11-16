موعد بدء إنتاج السيارات الملاكي في شركة النصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - أعلنت شركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، الاحتفال بإنتاج وتجميع أتوبيسات «يوتنج» الصينية في مصنع الشركة، السبت المقبل.

وأكدت شركة النصر للسيارات، أنها أنهت إنتاج أول دفعة من أتوبيسات يوتنج وتشمل 110 أوتوبيس سياحي، بالتعاون مع شركة «يوتنج الصينية»، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأتوبيسات التقليدية والكهربائية.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس خالد شديد، أن العام المقبل سيشهد بدء تصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليا، ما يعكس التزام الشركة بتطوير الإنتاج المحلي لمواكبة الاتجاهات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية.

مصانع النصر للسيارات عدة خطوط إنتاج متخصصة

مصنع سيارات الركوب

- يقع على مساحة 42.400 متر مربع.

- يختص بتجميع وإنتاج سيارات الركوب.

- يشمل خطوط تجميع معالجة جسم السيارة للحماية من الصدأ ودهان السيارات.

مصنع المكبوسات

- مسؤول عن تشكيل، لحام وتشغيل أجزاء اللوارى والأتوبيسات والجرارات باستخدام مكابس ذات قدرات مختلفة من 35 إلى 1000 طن.

مصنع الأجزاء والتروس والمعاملات الحرارية

- يتخصص في تصنيع الأجزاء الميكانيكية للمركبات.

مصنع هندسة العدد

- يهتم بتصميم وإنتاج الأسطمبات والشبلونات ومحددات القياس للمصانع.

التشغيل للغير

- تقدم الشركة خدمات التصنيع للغير، بما في ذلك الشركات الهندسية لصناعة السيارات والشركة الشرقية للدخان.

زيارة رئيس الوزراء بعنابر شركة النصر للسيارات

في هذا السياق، زار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، عنابر شركة النصر للسيارات، عقب احتفالية عودة الشركة للإنتاج، تفقد مدبولي ومرافقوه، عنبر مصنع ٤ التابع للشركة والمخصص لإنتاج سيارات الركوب الملاكي.

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات، إن شركة النصر لصناعة السيارات تعد من الشركات العريقة التي تمتلك إمكانيات هائلة يجب استغلالها بشكل أفضل، ولكنها بحاجة إلى تجديد شامل في خطوط الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة، وذلك لأن المصنع قد مر عليه الزمن.

تاريخ وتطور شركة النصر للسيارات

وتأسست شركة النصر لصناعة السيارات في عام 1959، واعتبرت أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، ولعبت الشركة دورا محوريا في توفير وسائل النقل للأفراد والمؤسسات الحكومية في مصر خلال الستينيات والسبعينيات، كما كانت السيارة نصر شاهين، التي تم تصنيعها بالتعاون مع شركة فيات الإيطالية، من أبرز إنتاجات الشركة في تلك الحقبة.