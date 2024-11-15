تاريخ شركة النصر.. رئيس الوزراء يشهد غدا احتفالية عودتها لصناعة السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:44 مساءً - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت الموافق 16 نوفمبر 2024، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج المحلي، والتي تعمل على إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية.

تاريخ شركة النصر

أنشئت شركة النصر لصناعة السيارات بقرار رئيس جمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر رقم 913 لسنة 1960، من أجل إتمام أهم المراحل من مشروع الحكومة المصرية «من الإبرة إلى الصاروخ» في ذلك الوقت، وكانت تعمل في بداية الأمر على تجميع السيارات في المرحلة الأولى ثم الانتقال لتصنيع السيارات بشكل كامل في مرحلة لاحقة،

المقر الرئيسي لشركة النصر ومصنعها يقع في منطقة وادي حوف بحلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وكان قد تم افتتاح خطوط التجميع في مصنع شركة النصر بمنطقة وادي حوف سنة 1960 على مساحة 480 ألف م²، وأنتجت بعدها عدة طرازات من السيارات والشاحنات.

وبعد توالي عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة «NSU» الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة «IMR» اليوغسلافية والمقطورات مع شركة «بلاوهيرد» الألمانية، تمت زيادة مساحة المصنع لتصل إلى 1660000 م².

بدأت شركة النصر بـ 290 عاملا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من العمالة الفنية.

إنتاجات شركة النصر

ومن إنتاج شركة النصر:

- السيارة نصر 128 - أنتجتها فيات سنة 1969 - التي أُنتجت بالتعاون مع شركة يوجو الصربية.

- السيارة نصر شاهين الموديل المعدل في شركة «Tofaş» التركية من السيارة فيات 131.

- السيارة «فلوريدا» التي أنتجت بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج معدل من سيارة فيات 128.

النصر تسير من جديد

وتدهورت أوضاع الشركة في بداية التسعينيات وتمت تصفيتها في نوفمبر 2009، ولكنها عادت للعمل في مارس 2013 تحت إشراف وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

وفي أكتوبر 2016 عادت تبعية الشركة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مرة أخرى.

وتم دمج الشركة الهندسية لصناعة السيارات في شركة النصر في أغسطس 2022، لإنشاء كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

وغدا سيشهد رئيس الوزراء عودة هذه الشركة للعمل من جديد، لتحقيق أهم الأهداف لخطة الدولة التي تتمثل في عودة مصر لإنتاج احتياجاتها وتوفيرها بأيادي أبنائها، وتوفير أفضل السبل للمعيشة والاستقرار، والنهوض من جديد في القرن الحالي، لصناعة الأمجاد المصرية التي كانت دائما فريدة من نوعها.