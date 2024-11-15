رئيس هيئة الرقابة الصحية: حريصون على تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز مستوى الخدمات بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - أكد رئيس هيئة الرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، حرص الهيئة على تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز مستوى الخدمات الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بما يسهم في تحقيق أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال قيام وفد من الهيئة اليوم، الجمعة، بجولة تفقدية موسعة بمحافظة الإسماعيلية ضم كلا من الدكتور سيد العقدة، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، والدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث شملت الجولة زيارات ميدانية واجتماعات موسعة لدعم تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالمحافظة.

وبحث الوفد خلال لقائه مع محافظ الإسماعيلية أكرم جلال، سبل التعاون المشترك في إطار دعم أنشطة الهيئة في تطبيق معايير الجودة والرقابة على المنشآت الصحية بالمحافظة.

وخلال اللقاء.. أشاد الدكتور أحمد طه، بجهود المحافظة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى خصوصية تجربة الإسماعيلية بوجود كل من هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس والمنشآت الصحية التابعة لهما مما يجعلها تجربة رائدة تخدم جميع محافظات القناة، معربا عن فخره بحرص المنشآت الصحية المختلفة على تطبيق معايير الجودة، حيث وصل عدد المنشآت المعتمدة بها إلى 62 منشأة صحية منها 13 منشأة تابعة للقطاع الخاص.

شملت الجولة زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، إلى جانب فريق من الأطباء والعاملين بالمجمع.

كما زار الوفد مركز "الفريد" الطبي، والذي يعد أول مركز خاص غير هادف للربح يقدم خدمات الرعاية الأساسية لأهالي الإسماعيلية بعد حصوله على اعتماد (GAHAR).

وشارك الوفد كذلك بالمؤتمر السنوي الثامن لمستشفى هيئة قناة السويس بحضور الدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل، والدكتور صلاح مراد مدير مستشفى الهيئة، والدكتورة جميلة نصر نقيب أطباء الإسماعيلية وأستاذ القلب بجامعة قناة السويس.

كما نظم وفد الهيئة ندوة موسعة بمشاركة شركاء تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، مع عرض قصص النجاح التي حققتها العديد من المنشآت الصحية من خلال تطبيق معايير الجودة والاعتماد، بمشاركة النائب أحمد دندش عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور أحمد بركات مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور علي رفعت نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى مكاوي نقيب أطباء الأسنان.

واختتم الدكتور أحمد طه جولته بعقد اجتماع مع مدير وأعضاء فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة كرستين مؤنس، للوقوف على التحديات التي يواجهونها خلال تقديمهم أنشطة الدعم الفني والتدريب والرقابة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة سعدية موسى مدير عام شئون الفروع.

وتأتي الجولة في إطار التزام هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بدورها الحيوي في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، وتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.

ومن جانبه.. أشاد محافظ الإسماعيلية أكرم جلال بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تعزيز مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يمثل نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.