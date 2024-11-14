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جامعة حلوان تفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة المعنية بأمن المعلومات بالاتحاد الدولى للاتصالات - أخبار كلمتك

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جامعة حلوان تفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة المعنية بأمن المعلومات بالاتحاد الدولى للاتصالات - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة المعنية بأمن المعلومات بالاتحاد الدولى للاتصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً -  فاز الدكتور سمير جابر أستاذ الشبكات والأمن السيبراني بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان ورئيس قطاع تنمية الأمن السيبراني بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بمنصب نائب رئيس اللجنة الدراسية 17 المعنية بأمن المعلومات بالاتحاد الدولى للاتصالات.

 

أمن المعلومات بالاتحاد الدولى للاتصالات

 وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بهذا المنصب المشرف، مؤكدًا أن جامعة حلوان تذخر بالعديد من القامات المميزة في مختلف المجالات، مفيدًا أن هذا الاختيار إنما يعكس المستوى المتميز لأعضاء هيئة التدريس لدينا، ويعزز من سمعة الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي، وتعد الجامعة مميزة في المجال الهندسي وتهتم بشكل موسع بأمن المعلومات والأمن السيبراني.

 

كلية الهندسة جامعة حلوان

 ومن جانبه أكد الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا لجهود الدكتور سمير جابر المستمرة في مجال البحث العلمي وأمن المعلومات والشبكات، حيث يعد هذا الاتحاد من أبرز المنظمات الدولية المسئوله عن إعداد الدراسات وتطوير وتنسيق المعايير التقنية الخاصة بأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم وتعزيز التعاون بين الخبراء حول العالم، وهو انعكاس للعمل الدؤوب الذي تقوم به أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة حلوان، ويؤكد أهمية البحث العلمي في دفع عجلة التطور التكنولوجي.

 وقد جاء هذا الفوز ضمن فوز مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بستة مناصب قيادية باللجان الدراسية للاتحاد الدولي للاتصالات، على هامش فعاليات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي انعقدت  في مدينة نيودلهي بالهند، وذلك خلال مشاركة الوفد المصري برئاسة المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث فازت برئاسة اللجنة الدراسية الثالثة المعنية بالشئون الاقتصادية والسياسية، كما حصلت على مناصب نائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 12 المعنية بجودة الخدمات، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 13 المعنية بالشبكات المستقبلية، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 17 المعنية بأمن المعلومات، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 20 المعنية بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية، ونائب رئيس لجنة مصطلحات التقييس.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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