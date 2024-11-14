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الكهرباء تعلن حصيلة مشاركتها في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" - أخبار كلمتك

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الكهرباء تعلن حصيلة مشاركتها في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" - أخبار كلمتك

الكهرباء تعلن حصيلة مشاركتها في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر عن تقديم عدد من الخدمات من خلال السيارات المتنقلة في عدد ٧ شركات توزيع على مختلف المحافظات، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين

وأكدت الوزارة أنه تم تقديم 40719 خدمة متنوعة بين خدمات الشحن وتسديد الفواتير وتلقى الشكاوى وغيرها من الخدمات خلال الفترة من 17 سبتمبر الماضي وحتى الـ 12 من نوفمبر الجاري.

وأوضحت الشركة أن عدد الخدمات التي تم إنجازها لكبار السن ممن تعدوا الـ60 عامًا بلغت 67032 خدمة، فيما أن تركيب 183770 عداد كودي خلال فترة المبادرة حتى تاريخه.

بلاغات أعطال الشبكة الموحدة للكهرباء

وأشارت الوزارة إلى تقديم التوعية اللازمة لذوي الإعاقة عن تطبيق واصل وتم وضع Qr للتطبيق داخل مراكز الخدمة والسيارات المتنقلة وقد تلقى عدة بلاغات أعطال من خلاله وتم إصلاحها، فضلًا عن استكمال تنفيذ خطة التوعية بترشيد الطاقة من خلال توزيع البروشرات مع السيارات المتنقلة وعقد الندوات التوعوية بترشيد الطاقة.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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