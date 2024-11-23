موعد امتحانات الترم الأول 2025 للمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:18 مساءً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. يبحث العديد من طلاب صفوف النقل، عن موعد امتحانات الترم الأول 2025 في المدارس والجامعات، لكي يستعد الطالب جيدًا لأداء الامتحانات.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر الامتحانات للطلاب لمدة أسبوعين، حيث تنتهي امتحانات الترم الأول 2025 يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

جداول امتحانات الترم الأول 2025

ومن المتوقع إعلان جداول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل، بداية من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ولطلاب الشهادة الإعدادية، خلال شهر ديسمبر المقبل.

الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025

على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني حتى منتصف شهر مايو المقبل 2025.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 في الجامعات

أوضح المجلس الإعلى للجامعات، أنه سيتم البدء في عقد وإجراء امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الجامعات، من يوم السبت الموافق 4 يناير المقبل، وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 للجامعات حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للجامعات

وأشار الأعلى للجامعات، إلى أنه تتولى كل كلية على حدى لإعلان جدول امتحانات الترم الأول 2025 الخاص بها، ومن المتوقع إعلان جداول امتحانات الترم الأول 2025 في الجامعات خلال شهر ديسمبر المقبل.

موعد الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025 في الجامعات

وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025 للجامعات، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل 2025، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للجامعات حوالي 16 أسبوعًا.