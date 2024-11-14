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الانتهاء من اختبارات معلم مساعد مادة لغة عربية، وبشرى عن موعد إعلان النتيجة - أخبار كلمتك

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الانتهاء من اختبارات معلم مساعد مادة لغة عربية، وبشرى عن موعد إعلان النتيجة - أخبار كلمتك

الانتهاء من اختبارات معلم مساعد مادة لغة عربية، وبشرى عن موعد إعلان النتيجة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:20 صباحاً - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أمس الأربعاء، من عقد الامتحان الإلكتروني في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

 

موعد إعلان نتيجة الاختبارات الإلكترونية 

ويتساءل المتقدمون في تلك المسابقة عن مواعيد إعلان نتيجة الاختبارات الإلكترونية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

ومن المتوقع أن يعلن الجهاز نتيجة الاختبارات الإلكترونية نهاية شهر نوفمبر الجاري.

 

محاور الاختبارات الإلكترونية

وخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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