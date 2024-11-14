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ضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

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ضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

ضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 04:08 صباحاً - نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بناءً على توجيهات السيد محمود بلاسي مدير المديرية، حملات رقابية مكثفة شملت مختلف المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود.

 

ضبط مخالفات غذائية متنوعة

وأسفرت هذه الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، والتي تشمل: 14 جوال دقيق بلدي مدعم، 150 لتر زيت طعام مجهول المصدر، 60 كيلوجرامًا من الدواجن بدون بيانات، 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر، نصف طن كبدة غير صالحة للاستهلاك، 40 كيلوجرام مفروم لحوم بدون بيانات، 15 كيلوجرام دواجن بدون بيانات، 12 أسطوانة غاز منزلي بدون تصريح، 1.5 طن من الفراخ بدون بيانات أو تاريخ صلاحية.
 

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استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري ومكثف، وذلك لضمان سلامة الغذاء وحماية حقوق المستهلكين، كما دعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية من خلال الخطوط الساخنة المخصصة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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