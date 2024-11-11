كلمتك تكشف في عددها الجديد، الحكومة تدرس إلغاء وزارة التموين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 05:03 م 11/11/2024 5:03:18 PM
تكشف كلمتك في عددها الجديد عن دراسة الحكومة إلغاء وزارة التموين، ووقف البطاقات التموينية عند التحول للدعم النقدى.
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