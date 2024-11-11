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كلمتك تكشف في عددها الجديد، الحكومة تدرس إلغاء وزارة التموين - أخبار كلمتك

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كلمتك تكشف في عددها الجديد، الحكومة تدرس إلغاء وزارة التموين - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف في عددها الجديد، الحكومة تدرس إلغاء وزارة التموين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 05:03 م 11/11/2024 5:03:18 PM

العدد الجديد من كلمتك
العدد الجديد من كلمتك

تكشف كلمتك في عددها الجديد عن دراسة الحكومة إلغاء وزارة التموين، ووقف البطاقات التموينية عند التحول للدعم النقدى. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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