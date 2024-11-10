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رئيس هيئة السكك الحديدية يتابع التشغيل وتنفيذ تعليمات الحركة - أخبار كلمتك

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رئيس هيئة السكك الحديدية يتابع التشغيل وتنفيذ تعليمات الحركة - أخبار كلمتك

رئيس هيئة السكك الحديدية يتابع التشغيل وتنفيذ تعليمات الحركة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - تابع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، إجراءات التشغيل على كافة خطوط  السكك الحديدية على مدار الساعة، لضمان تنفيذ كافة تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إى تى سى”، والالتزام بالسرعات المقررة.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.


متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وشدد على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل التي تشمل تشغيل الـ إي تى إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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