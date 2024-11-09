الكويتي دعيج العتيبي رئيسا للاتحاد العربي للرماية والمصري حازم حسني نائبا له - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية اليوم السبت رئيس نادي الرماية الكويتي دعيج العتيبي رئيسا للاتحاد، كما تم انتخاب حازم حسني من مصر نائبا أول للاتحاد وذلك للسنوات الأربع المقبلة.

وأسفرت باقي مناصب الاتحاد التي تحددت بالاجتماع الذي جرى بمقر الاتحاد بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بالكويت دولة المقر عن انتخاب المغربي الدكتور عبد العظيم الحافي نائبا للرئيس وانتخاب 6 أعضاء بالمكتب التنفيذي هم القطري عبد الله الحمادي والإماراتي حسن بن هدية والسعودي أحمد الشهراني والعراقي صبيح كاظم والأردني نزار الماضي والسوداني مهند أحمد، إضافة لتزكية الفلسطيني معن بركات كعضو معين للمكتب، فيما تم اختيار أمين سر نادي الرماية الكويتي عبيد العصيمي أمينا عاما للاتحاد.

وأعرب العتيبي - في تصريح عقب انتهاء الاجتماع- عن الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من رؤساء وممثلي الاتحادات العربية على تجديد الثقة بالكويت وتزكيته رئيسا للاتحاد، مهنئا باقي زملائه على فوزهم بمناصبهم.

وأكد أن الاتحاد سيواصل تحت قيادته العمل على تطوير الرماية العربية وتقدمها عبر تنظيم البطولات العربية لمختلف الرمايات للرجال والسيدات وكذلك للفئات العمرية، فضلا عن دعم الرماة العرب في مشاركاتهم العالمية.

وقال إن الاتحاد سيعمد على الارتقاء بكافة منظومة الرماية العربية وتطوير كوادره من حكام وفنيين وإداريين عبر إقامة دورات تدريبية بشكل دوري لمواصلة تميز الرماية العربية التي حققت الكثير من المنجزات في أهم البطولات العالمية والدورات الأولمبية وذلك بفضل اهتمام الاتحادات العربية الوطنية باللعبة وبدعم الاتحاد العربي.

وأضاف أن لدى الاتحاد خطة عمل مميزة لمواصلة تفوق الرماية العربية في الاستحقاقات القارية والدولية، مشيدا بتعاون أعضاء الجمعية العمومية، ما أسفر عن نجاح الاجتماع على كافة الأصعدة.