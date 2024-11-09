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مصطفى بكري: ترامب سيقف بكل قوة مع العدو الصهيوني.. وسيحقق كل أهداف المجرم نتنياهو أهدافه - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري: ترامب سيقف بكل قوة مع العدو الصهيوني.. وسيحقق كل أهداف المجرم نتنياهو أهدافه - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: ترامب سيقف بكل قوة مع العدو الصهيوني.. وسيحقق كل أهداف المجرم نتنياهو أهدافه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتبارها العاصمة الموحدة للكيان الصهيوني، معقبا: «فلا تنسوا أنه وافق على اعتبار الجولان جزء من الكيان الصهيوني، ولا تنسوا أنه صاحب صفقة القرن التي حاول من خلالها القضاء على كل حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية».

وأضاف بكري، خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «دعكوا من الحديث عن إمكانية ما يسمى بتعهدات ترامب بوقف إطلاق النار قبل أن يصل إلى الرئاسة الأمريكية، ودعكوا من الادعاءات الزائفة والأكاذيب التي تحلل الأمور في غير مبتغاها وأهدافها، القضية عند ترامب أنه سيقف بكل قوة مع العدو الصهيوني».

وتابع بكري: «ستكون هناك مفاجآت كثيرة وبلطجة واسعة النطاق، وسيسعي ترامب في هذه المرحلة إلى أن يحقق للمجرم القاتل نتنياهو كل أهدافه على أرض الواقع».

وناشد عضو مجلس النواب، الأمة العربية للالتفاف حول المواقف القومية وحول المقاومة، لأنها هي الخيار الوحيد.

وأوضح بكري، أن الحديث عن الدبلوماسية الناعمة مع الإدارة الأمريكية، وأن ذلك يمكن أن يغير وجهه نظرها في الكثير من القضايا الاقليمية والدولية، اعتقد أنه لن يجد تطبيقا على أرض الواقع بل العكس، مشيرا إلى أن الذين يروجون ويسوقون بضاعة ترامب بالتأكيد يخالفون الواقع الذي سيرونه أمام أعينهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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