غياب الأمطار وأجواء غائمة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - طقس القاهرة.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في القاهرة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، حيث تسود أجواء غائمة على جميع الأنحاء مع غياب الأمطار.

طقس القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد عن طقس القاهرة، حيث تشهد القاهرة الكبرى حالة من الاستقرار وتحسنا نسبيا في الأحوال الجوية مقارنة بأمس، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة، لتسود أجواء غائمة.

حالة الطقس في القاهرة

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس في القاهرة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ليلا في القاهرة، حيث تنخفض درجات الحرارة بفارق كبير عن فترات النهار، لتصل الصغرى إلى 04 درجة مئوية على بعض المناطق.

ويسود في أول الليل طقس بارد، وشديد البرودة في الساعات المتأخرة منه على أغلب أنحاء البلاد، لذلك نوهت على المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة الأطفال وكبار السن، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

طقس القاهرة اليوم

وأوضحت حالة طقس القاهرة، مشيرة إلى نشاط ملحوظ للرياح معتدلة بسرعة 18 كم في الساعة، على مناطق من المحافظة على فترات متقطعة من اليوم، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، والأجواء الشتوية.

درجة الحرارة في القاهرة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى درجة الحرارة في القاهرة، لتسجل العظمى 25 درجة مئوية، أما الصغرى فتبلغ 17 درجة مئوية، لتسود اليوم أجواء غائمة.