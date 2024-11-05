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علاء عابد يطالب بإيجاد حلول لأزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب - أخبار كلمتك

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علاء عابد يطالب بإيجاد حلول لأزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب - أخبار كلمتك

علاء عابد يطالب بإيجاد حلول لأزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:13 مساءً - طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بإنهاء أزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية، وإيجاد حلول لأزمة الثقة التى يعاني منها الممول، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

كما طالب النائب علاء عابد، بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن العاملين بالاقتصاد غير الرسمي ليس لديهم حماية اجتماعية ولا تأمينات ولا معاشات وحقهم مهدر وبالتالي لا بد من إيجاد حل.

وقال عابد، إن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف ونحن من البلاد التي تعاني من أكبر نسبة تهرب ضريبي، ولا بد من وضع إطار للعمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين.

وثمن النائب علاء عابد، حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها، لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، ونستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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