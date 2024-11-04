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نقيب الأطباء يبحث إدماج العيادات الخاصة في تقديم الخدمة بمحافظات التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

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نقيب الأطباء يبحث إدماج العيادات الخاصة في تقديم الخدمة بمحافظات التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء يبحث إدماج العيادات الخاصة في تقديم الخدمة بمحافظات التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:38 مساءً - الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 10:28 م 11/4/2024 10:28:29 PM

نقابة الاطباء، كلمتك
نقابة الاطباء، كلمتك
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استقبل نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، بمقر النقابة العامة، وفدا من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ضم نائب رئيس الهيئة د. إيهاب أبو عيش، والمدير التنفيذي للهيئة أ. مي فريد، ورئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات د. هبة عاطف، ومدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة د. أحمد صيام، وذلك بحضور أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية د. أبو بكر القاضي.

 

بحث إدماج العيادات الخاصة للأطباء سواء ممارسين عموم، أو الأطباء المتخصصين في التأمين الصحي الشامل 

يأتي هذا اللقاء بناء على دعوة من النقيب العام للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي إستجابة لطلب العديد من الأطباء في المحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لبحث كيفية إدماج العيادات الخاصة للأطباء سواء ممارسين عموم، أو الأطباء المتخصصين والاستشاريين في تلك المحافظات، والتعاقد معهم ليكونوا مقدمين للخدمة الصحية، كمراكز الرعاية الأولية، وعيادات التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم ندوة مفتوحة يوم الثلاثاء الأسبوع القادم 12 نوفمبر 2024 الساعة الثانية ظهرًا، بمقر النقابة العامة للأطباء، بحضور المسؤولين من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأطباء المهتمين بالتعاقد مع هيئة التأمين الصحي لمناقشة كيفية وشروط التعاقد وتعاون وتكامل كافة مقدمي الخدمة في المنظومة الجديدة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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