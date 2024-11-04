أسامة نور قائما بأعمال الإدارة العامة لشئون المعاهد وصندوق الدعم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:13 مساءً - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف أسامة نور للقيام بأعمال رئيس الإدارة العامة لشئون المعاهد وصندوق الدعم.

وفي سياق آخر افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر الدولي السابع، الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي يقام هذا العام تحت شعار "جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي “.

أعلن الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن إنشاء قطاعين جديدين للهيئة هما قطاع اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية والإطار الوطني للمؤهلات، لافتًا إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات بدأ منذ عشر سنوات، ولكن بدأ تفعيل عمله من خلال منصة تم إدراج 800 مؤهل علمي بها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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