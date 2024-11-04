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بحضور السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة - أخبار كلمتك

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بحضور السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة - أخبار كلمتك

بحضور السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - انطلقت قبل قليل الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة. 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة. 

وانطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة المنعقد تحت شعار كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأقيمت اليوم احتفالية لرفع علمي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذانا بافتتاح فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري. 

وحضر الاحتفال برفع العلم كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة "الهابيتات. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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