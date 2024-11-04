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مجلس الوزراء يصدر قرارين جديدين - أخبار كلمتك

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مجلس الوزراء يصدر قرارين جديدين - أخبار كلمتك

مجلس الوزراء يصدر قرارين جديدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 04:49 م 11/4/2024 4:49:15 PM

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كلمتك

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 (مكرر)، الصادر في 3 نوفمبر 2024، قرارين جديدين لمجلس الوزراء، بشأن الموافقة على منح شركة "نتس لاند" للاستثمار الزراعى الموافقة على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وتحميص وتمليح الفول السودانى واللب والمكسرات والتسالى وإنتاج عجائن من المكسرات، والموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصـة باسـم شـركة "يـادا إيجيبـت" بالعلمين.

 

وجاء نص القرارين كالتالي:
-قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منح شركة "نتس لاند" للاستثمار الزراعى ش.م.م الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وتحميص وتمليح الفول السودانى واللب والمكسرات والتسالى وإنتاج عجائن من المكسرات، وإقامة وتشغيل محطة لتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وغـسيل الجـزر والمنتجات الزراعية المختلفة، وذلك على مساحة 13650.79 متر مربع الكائنة بالقطعة رقم (2) بالمنطقة الصناعية جنوب الغابة الثانية، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع فى ٣١ ديسمبر 2026.


- قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2024، بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصـة باسـم شـركة "يـادا إيجيبـت (ش.م.م)، على قطعة الأرض البالغة مساحتها 208.003 متر مربع، الكائنة علـى جزء مـن القطعة رقم (1) بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.

 


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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