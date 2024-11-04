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رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر - أخبار كلمتك

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رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر - أخبار كلمتك

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سر إعادة إثيوبيا فتح بوابات المفيض العلوي لسد النهضة، بعد أن قامت بإغلاقه لعدة أيام، مؤكدًا أن السر يكمن في توربينات السد.

إثيوبيا تعيد فتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه

كما كشف الدكتور عباس شراقي أن توربينات سد النهضة توقفت مرة أخرى، مؤكدًا أن توربينات سد النهضة الأربعة توقفت لمدة أكثر من شهرين، ثم بدأت في العمل في 30 أكتوبر الماضي، لكنها عادت للتوقف مرة أخري، ما أجبر إثيوبيا على فتح بوابات المفيض العلوي، حتى لا يرتفع منسوب بحيرة السد عن 638 مترا فوق سطح البحر.    

إثيوبيا تعيد فتح بوابات سد النهضة، كلمتك
إثيوبيا تعيد فتح بوابات سد النهضة، كلمتك


وقال الدكتور عباس شراقي، في تدوينة له عبر حسابه بالفيس بك، عن سر إعادة تشغيل المفيض العلوي لسد النهضة بعد غلقه: "إعادة فتح بوابات المفيض العلوى بعد توقف التوربينات مرة أخرى"

وأوضح عباس شراقي "توقف التوربينات الأربعة لمدة أكثر من شهرين، ثم بدأت فى العمل يوم  30 أكتوبر الماضى، وبعد أيام قليلة توقفت التوربينات الأربعة مرة أخرى". 

سر إعادة فتح إثيوبيا لبوابات سد النهضة

وعن سر إعادة فتح إثيوبيا لبوابات سد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي: "كان لزاما فتح بوابتين من المفيض العلوى، حتى لايرتفع منسوب البحيرة عن 638 متر فوق سطح البحر" 

كما كشف شراقي عن موعد غلق المفيض مرة أخرى فقال: "يصل متوسط الإيراد اليومى حاليًا 100 إلى 120 مليون متر مكعب، سوف ينخفض تدريجيًا خلال الأيام القادمة، وحينئذ يكتفى بفتح بوابة واحدة، أو إغلاقها فى حالة تشغيل التوربينات مرة أخرى."    

سر إعادة إثيوبيا لفتح بوابات سد النهضة، كلمتك
سر إعادة إثيوبيا لفتح بوابات سد النهضة، كلمتك


وعن تشغيل توربينات سد النهضة، أوضح شراقي "تشغيل التوربينات ضعيف للغاية منذ تركيب التوربين الأول فى فبراير 2022، حيث كان يعمل أيام ويتوقف أشهر."

وتساءل شراقي "هل هذا التوقف مؤقت أم أنه ممتد"، وقال: "فتح البوابات يدل على أن التوقف قد يمتد."

وعن أهمية تشغيل أو توقف التوربينات على مصر، قال شراقي: "تشغيل التوربينات أو توقفها ليس له أهمية بالنسبة لمصر، لأن كمية المياه الحالية سوف تمر إلى السودان ومصر سواء مرت على التوربينات أو من خلال بوابات المفيض، فى الحالتين المياه قادمة إن شاء الله."

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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