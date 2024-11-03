محافظ الجيزة يشدد على إنهاء ملف التصالح في المخالفات البناء والعمل يومي الجمعة والسبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:30 مساءً - ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاجتماع الدوري مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للوقوف على نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء وإزالة أي معوقات لضمان انتظام العمل.

واستهل النجار الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إنهاء كافة الملفات الهامة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مشددًا على الانتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها.



وخلال الاجتماع اكد محافظ الجيزة على ضرورة العمل بشكل تكاملي لسرعة الانتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المرصودة والتعامل الفوري معها.

وشدد محافظ الجيزة بضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من ملفات التصالح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

كما وجه المحافظ بوضع جدول زمنى يومى لكل حي ومركز لتحقيق نسب انجاز متقدمة بملفات التصالح على أن يتم الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة وفقًا للمواعيد المحددة مشددًا علي تكثيف ساعات العمل ومدها لساعات إضافية مع انتظام العمل خلال يومي الجمعة والسبت لسرعه الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين.

وكلف المحافظ بضرورة الانتهاء من تسليم كافة شهادات البيانات للمواطنين المتقدمين قبل منتصف الشهر القادم مؤكدًا على إثابة العاملين بالمنظومة حال تحقيق نسب إنجاز متقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.