تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محافظ الجيزة يشدد على إنهاء ملف التصالح في المخالفات البناء والعمل يومي الجمعة والسبت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ الجيزة يشدد على إنهاء ملف التصالح في المخالفات البناء والعمل يومي الجمعة والسبت - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يشدد على إنهاء ملف التصالح في المخالفات البناء والعمل يومي الجمعة والسبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:30 مساءً - ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاجتماع الدوري مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للوقوف على نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء وإزالة أي معوقات لضمان انتظام العمل.

واستهل النجار الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إنهاء كافة الملفات الهامة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مشددًا على الانتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها. 

 

e5a7cc908c.jpg
a98e615749.jpg


 وخلال الاجتماع اكد محافظ الجيزة على ضرورة العمل بشكل تكاملي لسرعة الانتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية  وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المرصودة والتعامل الفوري معها.

وشدد محافظ الجيزة بضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من ملفات التصالح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن. 

كما وجه المحافظ بوضع جدول زمنى يومى لكل حي ومركز لتحقيق نسب انجاز متقدمة بملفات التصالح على أن يتم الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة وفقًا للمواعيد المحددة مشددًا علي تكثيف ساعات العمل ومدها لساعات إضافية مع انتظام العمل خلال يومي الجمعة والسبت لسرعه الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين. 

وكلف المحافظ بضرورة الانتهاء من تسليم كافة شهادات البيانات للمواطنين المتقدمين قبل منتصف الشهر القادم مؤكدًا على إثابة العاملين بالمنظومة حال تحقيق نسب إنجاز متقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق