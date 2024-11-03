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السيسي لصندوق النقد الدولي: أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار - أخبار كلمتك

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السيسي لصندوق النقد الدولي: أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار - أخبار كلمتك

السيسي لصندوق النقد الدولي: أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:14 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.

السيسي: أولوية الدولة تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة "كريستالينا چورچييفا"، مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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