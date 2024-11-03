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وزير التعليم العالي: 110 طلاب ملتحقين بكليات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

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وزير التعليم العالي: 110 طلاب ملتحقين بكليات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: 110 طلاب ملتحقين بكليات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:14 مساءً - نقل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحية رئيس مجلس الوزراء للمشاركين في المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. 

 المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المؤتمر الدولي السابع يناقش موضوع الساعة وهو الذكاء الاصطناعي في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة. 

واشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجهود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في الربط بين التعليم والذكاء الاصطناعي. 

وأشار أيمن عاشور إلي أنه هناك ٩٦ كلية للذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الأولى بالتعليم الحكومي والخاص والأهلي في إطار 115 جامعة مصرية، موضحا أن عدد الطلاب الملتحقين بهذا المجال وصل ل ١١٠ الف طالب وطالبة بزيادة ٤٠% هذا العام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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