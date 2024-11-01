مصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - تستمر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا السبت وذلك بسبب بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية بعض المناطق



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا وجاءت كالتالي:

تسقط الأمطار الغزيرة الرعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح تكون متوسطة وغزيرة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى فى هذه المحافظات " الاسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، دمياط،بورسعيد".

كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مدينتين حلايب وشلاتين ومناطق من "الغربية، الشرقية، المنوفية,الاسماعيلية، السويس، شرم الشيخ".

كما تسقط الأمطار الخفيفة على" القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، بنى سويف".

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.





الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17

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