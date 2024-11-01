الأعلى للآثار يكشف خريطة الترميم والصيانة بالمتاحف والمواقع الأثرية خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - الجمعة 01/نوفمبر/2024 - 08:17 م 11/1/2024 8:17:15 PM

أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام لـ المجلس الأعلى للأثار، أنه تم الكشف عن العديد من اللقى بعدد من المواقع الأثرية من خلال أعمال الحفائر التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية والمشتركة خلال شهر أكتوبر الماضي.

مشروعات ترميم وصيانة المواقع الأثرية

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس واصل العمل بالعديد من مشروعات الصيانة والترميم لعدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية من بينها أعمال الصيانة الدورية لهرم ميدوم ومقبرة قن آمون بتل المسخوطة، والانتهاء من ترميم النصف العلوي من مئذنة مسجد السيد أحمد البدوي بطنطا، وأعمال تركيب الفسيفساء ببهو الدور الأرضي لقصر الزعفران بجامعة عين شمس، وتنظيف الزخارف الخارجية بواجهة سبيل أم عباس بحي الخليفة.

المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى ما حققته المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة والمقامة حاليًا في ألمانيا والصين، حيث استقبل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمدينة كولون بألمانيا 113 ألف زائر، كما استقبل معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمدينة شنغهاي بالصين ما يقرب من 724 ألف زائر.

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