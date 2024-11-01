خطة الكهرباء للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة على الشبكة القومية لـ 60% بحلول 2040 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:01 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الطاقة 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60%.

الطاقات المتجددة علي الشبكة الموحدة للكهرباء

واضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان الاستراتيجية تستهدف إنتاج أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.

خفض التربينات التقليدية القائمة على الوقود الأحفورى

وأشار وزير الكهرباء الي أن الاستراتيجية تستهدف استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الإعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلًا من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.

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