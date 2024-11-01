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خطة الكهرباء للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة على الشبكة القومية لـ 60% بحلول 2040 - أخبار كلمتك

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خطة الكهرباء للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة على الشبكة القومية لـ 60% بحلول 2040 - أخبار كلمتك

خطة الكهرباء للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة على الشبكة القومية لـ 60% بحلول 2040 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:01 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الطاقة 2040  تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60%.

الطاقات المتجددة علي الشبكة الموحدة للكهرباء

واضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان الاستراتيجية تستهدف إنتاج أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.

خفض التربينات التقليدية القائمة على الوقود الأحفورى

وأشار وزير الكهرباء الي أن الاستراتيجية تستهدف استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الإعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلًا من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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