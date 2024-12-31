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تكريم الفنانين الراحلين وذويهم باحتفالية يوم الثقافة المصرية 8 يناير - أخبار كلمتك

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تكريم الفنانين الراحلين وذويهم باحتفالية يوم الثقافة المصرية 8 يناير - أخبار كلمتك

تكريم الفنانين الراحلين وذويهم باحتفالية يوم الثقافة المصرية 8 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - أطلق الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصرية، مبادرة جديدة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بيوم الثقافة.

المؤتمر الصحفي ليوم الثقاقة المصرية

وتأتي تلك المبادرة لتكريم رموز الفن والثقافة والإبداع فى إحتفالية ستقام بشكل سنوي كل عام وستأتي البداية باطلاق احتفالية يوم 8 يناير 2025 من قلب المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال وزير الثقافة: إن احتفالية يوم الثقافة المقرر إقامتها فى 8 يناير سيتم تقديم تكريمات لمبدعي العلوم الانسانية والرموز الثقافية والفنية مع اطلاق فعاليات تستعرض إبداعتهم بشكل مكثف وسيستمر الحفل لساعات طويلة استحقاقا لابداعهم المستمر.

وتم ترشيح المكرمين بحسب ما قدموا من إسهام فني وثقافي على مدار اشهر عام 2024.

 

تكريم 32 فنان راحل بيوم الثقافة المصري

كما أشار وزير الثقافة عن تخصيص تكريم 32 لـ الفنانين الراحليين الذين توفوا فى 2024، ومن أبرزهم الفنان مصطفى فهمي والفنان أحمد عدوية والفنان نبيل الحلفاوي وغيرهم كُثر، وسيقام تكريمهم وذويهم ضمن فعاليات يوم الثقافة المصري فى 8 يناير 2025.

وفى وقت سابق قال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "تأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على الدور المحوري للمبدعين والمثقفين في تشكيل الوعي الوطني وإثراء المشهد الثقافي المصري، إنها رسالة عرفان وتقدير لجهود من حافظوا على التراث الثقافي المصري، وأسهموا بإبداعاتهم في تعزيز مكانة مصر الفنية والثقافية على المستويين المحلي والدولي".

وتهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على أبرز الشخصيات التي قدمت إسهامات رائدة في مجالات الأدب، والفن، والفكر، والمسرح، والسينما، والموسيقى. وستشهد تكريم عدد من الأسماء البارزة التي أثرت في الحياة الثقافية والفنية خلال العام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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