مشاهير العرب - بعد إعلان وفاته.. أبرز المحطات الفنية في حياة أحمد عدوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - توفي منذ قليل الفنان أحمد عدوية، المطرب الشعبي الشهير، عن عمر ناهز 79 عاما.

محطات في حياة أحمد عدوية

ولد أحمد عدوية في محافظة المنيا، بتاريخ 26 يونيو 1945، كان والده تاجر مواشي، وبدأ أحمد عدوية الغناء عام 1969 في شارع «محمد علي» في مقهى «الآلاتية»، وكان يغني في الأفراح والحفلات، ولكنه اشتهر في عام 1972، من خلال حفل عيد زواج المطربة «شريفة فاضل» الذي حضره عدد من الفنانين والصحفيين وكان موجود في الحفل صاحب كازينو «الأريزونا» وعرض عليه العمل هناك.

سجّل بعدها إسطوانتين لشركة «صوت الحب» ومن هنا اشتهر في جميع أنحاء مصر، بأغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، واستعان به المخرجون بعدها في الأفلام للاستفادة من شهرته، وأسند له بعض الأدوار الكوميدية لكنه لم ينجح كممثل لعدم امتلاكه إلا موهبة الغناء فقط.

حياته

تزوج عام 1976 وله ابنة اسمها وردة وابن هو (محمد عدوية) وهو مطرب معروف أيضًا.

تعرض لحادث مثير للجدل في بداية التسعينيات كاد ينهي حياته تسبب في إصابته بالشلل لفترة طويلة.

وقالت زوجة أحمد عدوية في وقت سابق، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة «on»:«بريق الشهرة مختفاش بعد الحادث، أفتكر إن مفيش فنان صغير أو كبير مسألش على أحمد عدوية».

وتابعت:«الفنان عادل إمام كان طول الوقت يرسل لنا الفنان الراحل مصطفى متولي بصفة شبه يومية لأنه كان بيحب أحمد عدوية جدًا»، وقالت: «أصعب لحظة في حياتي لما استقبلته على باب المستشفى، وأنا وخداه على رجلي مكنتش عايزة أسيبه».

أهم أغاني أحمد عدوية

- بنت السلطان

- زحمة يا دنيا زحمة

- السح الدح امبو

- سلامتها أم حسن

- حبة فوق

- كله على كله

- سيب وأنا أسيب

- كركشنجي

- راحو الحبايب

- زحمة يا دنيا مش زحمة

- ما بلاش اللون ده معانا