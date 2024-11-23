مشاهير العرب - سلاف فواخرجي تكشف سر ابتعادها عن الدراما المصرية لسنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن أسباب ابتعادها عن الدراما المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى احترامها للجمهور المصري، وحرصها على تقديم أعمال فنية تليق به.

وقالت سلاف فواخرجي، في تصريحات صحفية: «الجمهور المصري مش أي جمهور»، مضيفة: «أنا أحترم المشاهد المصري، لذا فقد ابتعدت لأنني أريد أن أعود للمشاهد المصري بعمل جيد ومهم .

وتابع سلاف فواخرجي: «أنا مشتاقة للجمهور المصري وأنتظر العمل الذى يليق به، لأعود من خلاله، وفى الحقيقة فإنني دائما ما يعرض علي أعمال مصرية، ولم تتوقف العروض طيلة الفترة التي كنت فيها ببلدي سوريا، وهذا الأمر يسعدني وأنتظر العودة بعمل مهم».

آخر اعمال سلاف فواخرجي

وكان آخر أعمال سلاف فواخرجي، هو فيلم «سلمى»، الذي شارك في بطولته باسم ياخور، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب الذين يدرسون في السنة الأخيرة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، على يد مخرج الفيلم جود سعيد، مثل شيراز لوبيه وحسن كحلوس.

وتدور أحداث فيلم «سلمى» عن مأساة الزلزال التي أودت بحياة الكثيرين، ويغطي العديد من القضايا الهامة في الشارع السوري، مثل الفساد والبيروقراطية وعمالة الأطفال والتهريب.

وفيلم «سلمى» من إخراج جود سعيد الذي يشارك بالتأليف بالتعاون مع طارق علاف وسومر إبراهيم، ويقوم ببطولة الفيلم سلاف فواخرجي وباسم ياخور والمخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد وحسين عباس ومجد فضة ونسرين فندي ومغيث صقر وورد عجيب وشيراز لوبيه وحسن كحلوس.

وأعربت الفنانة السورية عن سعادتها البالغة بردود الفعل على فيلمها «سلمى»، في مهرجان القاهرة السينمائي.

استبعادها من مسلسل جديد

وعقب التقارير الصحفية التي أكدت استبعادها من مسلسل جديد بعنوان «حبق»، خرجت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن صمتها لتؤكد أن مشاركتها فيه كان تمثيلا وإعدادا -بحسب منشورات سابقة لها - ولكن تم استبدالها بالنجمة كاريس بشار، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.