تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام بريمن في الدوري الألماني وموقف عمر مرموش - أخبار كلمتك

تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام بريمن في الدوري الألماني وموقف عمر مرموش - أخبار كلمتك

مرموش في مهمة جديدة، موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن - أخبار كلمتك

مرموش في مهمة جديدة، موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن - أخبار كلمتك

طفل يقوم بشنق نفسه - أخبار كلمتك

طفل يقوم بشنق نفسه - أخبار كلمتك

إنهيار جديد صباح السبت للريال اليمني بعدن( اخر تحديث) - أخبار كلمتك

إنهيار جديد صباح السبت للريال اليمني بعدن( اخر تحديث) - أخبار كلمتك

رئيس الحوثيين يقوم بامر صادم في صنعاء(صورة) - أخبار كلمتك

رئيس الحوثيين يقوم بامر صادم في صنعاء(صورة) - أخبار كلمتك

حالة استنفار في صنعاء لمنع هذا الامر - أخبار كلمتك

حالة استنفار في صنعاء لمنع هذا الامر - أخبار كلمتك

قرار بمنع الدراجات النارية في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

قرار بمنع الدراجات النارية في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سلاف فواخرجي تكشف سر ابتعادها عن الدراما المصرية لسنوات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سلاف فواخرجي تكشف سر ابتعادها عن الدراما المصرية لسنوات - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يصل مدينة العلمين لتفقد المشروعات التنموية بالساحل الشمالي الغربي - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يصل مدينة العلمين لتفقد المشروعات التنموية بالساحل الشمالي الغربي - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: 27008 طلاب في القوائم النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: 27008 طلاب في القوائم النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - سلاف فواخرجي تكشف سر ابتعادها عن الدراما المصرية لسنوات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - سلاف فواخرجي تكشف سر ابتعادها عن الدراما المصرية لسنوات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سلاف فواخرجي تكشف سر ابتعادها عن الدراما المصرية لسنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن أسباب ابتعادها عن الدراما المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى احترامها للجمهور المصري، وحرصها على تقديم أعمال فنية تليق به.

وقالت سلاف فواخرجي، في تصريحات صحفية: «الجمهور المصري مش أي جمهور»، مضيفة: «أنا أحترم المشاهد المصري، لذا فقد ابتعدت لأنني أريد أن أعود للمشاهد المصري بعمل جيد ومهم .

وتابع سلاف فواخرجي: «أنا مشتاقة للجمهور المصري وأنتظر العمل الذى يليق به، لأعود من خلاله، وفى الحقيقة فإنني دائما ما يعرض علي أعمال مصرية، ولم تتوقف العروض طيلة الفترة التي كنت فيها ببلدي سوريا، وهذا الأمر يسعدني وأنتظر العودة بعمل مهم».

آخر اعمال سلاف فواخرجي

وكان آخر أعمال سلاف فواخرجي، هو فيلم «سلمى»، الذي شارك في بطولته باسم ياخور، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب الذين يدرسون في السنة الأخيرة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، على يد مخرج الفيلم جود سعيد، مثل شيراز لوبيه وحسن كحلوس.

وتدور أحداث فيلم «سلمى» عن مأساة الزلزال التي أودت بحياة الكثيرين، ويغطي العديد من القضايا الهامة في الشارع السوري، مثل الفساد والبيروقراطية وعمالة الأطفال والتهريب.

سلاف فواخرجي

وفيلم «سلمى» من إخراج جود سعيد الذي يشارك بالتأليف بالتعاون مع طارق علاف وسومر إبراهيم، ويقوم ببطولة الفيلم سلاف فواخرجي وباسم ياخور والمخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد وحسين عباس ومجد فضة ونسرين فندي ومغيث صقر وورد عجيب وشيراز لوبيه وحسن كحلوس.

وأعربت الفنانة السورية عن سعادتها البالغة بردود الفعل على فيلمها «سلمى»، في مهرجان القاهرة السينمائي.

سلاف فواخرجي

استبعادها من مسلسل جديد

وعقب التقارير الصحفية التي أكدت استبعادها من مسلسل جديد بعنوان «حبق»، خرجت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن صمتها لتؤكد أن مشاركتها فيه كان تمثيلا وإعدادا -بحسب منشورات سابقة لها - ولكن تم استبدالها بالنجمة كاريس بشار، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضاً
مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض الحلقة الأولى من «إمبراطورية ميم»

حدث وأنت نائم| سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف.. ودهس سيارة شيف شهير لـ «دليفري زايد»

حسين فهمي: اتفرجت على فيلم «العار» بعد عرضه بسنين.. فيديو

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

موعد ومكان تشييع جثمان والدة الفنانة مي عز الدين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق