غرفة الصناعات الغذائية تُطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لسلامة الغذاء - أخبار كلمتك

غرفة الصناعات الغذائية تُطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لسلامة الغذاء - أخبار كلمتك

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again - أخبار كلمتك

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again - أخبار كلمتك

"التموين " تشارك بخمس سيارات سلعية في مبادرة بداية جديدة بالمنيا - أخبار كلمتك

"التموين " تشارك بخمس سيارات سلعية في مبادرة بداية جديدة بالمنيا - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تدعم رواد الأعمال الشباب في مكافحة تغير المناخ (صور) - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تدعم رواد الأعمال الشباب في مكافحة تغير المناخ (صور) - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يناقش التعاون الثنائي مع هذه الدولة الجنوبية للتصدي لهجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يناقش التعاون الثنائي مع هذه الدولة الجنوبية للتصدي لهجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

توتر في مأرب عقب ارتكاب قيادي حوثي جريمة مروعة - أخبار كلمتك

توتر في مأرب عقب ارتكاب قيادي حوثي جريمة مروعة - أخبار كلمتك

نايف البكري يغادر المستشفى في عدن(شاهد اول صورة) - أخبار كلمتك

نايف البكري يغادر المستشفى في عدن(شاهد اول صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين توجه رسالة لشقيقها في أحدث ظهور «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين توجه رسالة لشقيقها في أحدث ظهور «صورة» - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again - أخبار كلمتك

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - Daredevil: Born Again، كشفت استديوهات مارفل، عن صورة جديدة من مسلسلها المنتظر، Daredevil: Born Again.

وتظهر الصورة الرسمية الجديدة، الثلاثي مات موردوك، وفوجي نيلسون، وكارين بايج، أثناء تصويرهم مشهد من مسلسل Daredevil: Born Again، حيث كانوا يتجولون في أحد الشوراع، وهم في حالة من السعادة.

Image

تصوير الموسم الثاني من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN بالتزامن مع عرض الأول

 وأعلن كيفن فايجي، رئيس استديوهات مارفل، أن تصوير الموسم الثاني من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN، سيتزامن مع عرض الموسم الأول على ديزني+، ولن يتم الانتظار حتى معرفة ردود أفعال الجمهور اتجاه المسلسل.

مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN يحصل على تصنيف TV-MA

 حصل مسلسل مارفل DAREDEVIL: BORN AGAIN، على تصنيف  TV-MA (للبالغين)، وهو ما يعني أن العرض التلفزيوني، يحتوي على مشاهد عنف تصويري، أو لغة بذيئة أو مشاهد جنسية مصورة أو مزيج منها.

وأعلنت استديوهات مارفل، عن طرح أولى حلقات مسلسلها  DAREDEVIL: BORN AGAIN، بتاريخ 4 مارس 2025، حصريا علي منصة Disney+.

Image

وأشاد الممثل، تشارلي كوكس، بالممثلة ديبورا آن وول وإلدن هنسون، التي تشاركه البطولة في مسلسل مارفل، Daredevil: Born Again.

وقالت تشارلي، في تصريحات صحفية: "من أول مشهد لي مع "ديبورا آن وول وإلدن هنسون" في مسلسل “Daredevil: Born Again، شعرت أنها مميزة حقا.. كما أن المشهد كُتب وكأنه مشهد نتذكر فيه الأوقات القديمة..لم يكن هناك حاجة للتمثيل على الإطلاق.. كان طبيعيا جدا وساحرا”.

 

تشارلي كوكس يتحدث عن Daredevil: Born AgainDaredevil: Born Again"Daredevil: Born Again"

كشف الممثل تشارلي كوكس، أن مسلسل "Daredevil: Born Again"، يشهد تحولات إبداعية معقدة من قبل استديوهات مارفل.

أشار كوكس، في تصريحات صحفية، إلى أن التزام مارفل بتحسين العمل، وخلق مسلسلات تليفزيونية جديدة، تناسب جميع المشاهدين، سواء كانوا على دراية سابقة، بجميع أعمال عالم مارفل أم لا.

 

مشاهد قتالية بطريقة اللقطة الواحدة

وكشف الممثل "تشارلي كوكس"، أن مسلسل Daredevil Born Again، سيحتوي على مشاهد قتالية، تم تصويرها لقطة واحدة، مشابهة لتلك المتواجدة في الأجزاء السابقة، التي عرضت على منصة نتفليكس ـ Netflix.

وقال كوكس: "هؤلاء المشجعون المتحمسون للمسلسل، ولتلك المشاهد لن يخيب أملهم".

استديوهات مارفل تعلن موعد الانتهاء من تصوير فيلم FantasticFour

محادثات بين استديوهات مارفل وبيلي إيليش للانضمام لعام الأبطال الخارقين

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بعد حريق كبير بمنزلها.. القصة الكاملة لنجاة نهال عنبر من الموت - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق