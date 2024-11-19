مشاهير العرب - حقيقة ارتباط أسماء جلال وأمير المصري «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:22 مساءً - تصدرت الفنانة أسماء جلال والفنان أمير المصري، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تساؤلات من قبل الجمهور عن حقيقة ارتباطهما، وذلك عقب ظهورهما معا في عدد من اللقطات.

وفي هذا السياق، رد والد الفنان أمير المصري خلال لقائه مع برنامج عرب وود على هامش تواجده بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، قائلا: «الحاجات دي كلها بتحصل لكل الفنانين وأي حد الكاميرا عليه بيبقى التركيز عليه، وفي إشاعات كتير سخيفة أو لطيفة».

وتابع والد أمير المصري: «بس الحمد لله كل الإشاعات اللي بتحصل في جو الفن دي الناس متعودة عليها».

آخر أعمال أمير المصري

ومن ناحية آخرى، يعرض فيلم in camera لـ أمير المصري على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

تفاصيل فيلم in camera لـ أمير المصري

وكان أمير المصري شارك في بطولة فيلم «in camera»، الذي تدور أحداثه حول، قصة شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

وفي وقت سابق، كشف الفنان أمير المصري عن سعادته لحصوله على جائزة أفضل ممثل مساعد عقب مشاركته في فيلم «in camera»، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذا الإنجاز إلا أن شعوره بالحزن يسيطر عليه من أجل غزة.

وشارك أمير المصري صورة عبر حسابه الرسمي يموقع انستجرام، وعلق عليها قائلا: «تم ترشيحي لجائزة أفضل أداء مساعد عن دوري في فيلم In Camera في BIFA. يشرفني ذلك شكرًا لك، أخبار جيدة ولكن من الصعب الاحتفال بها في ظل ما يحدث في العالم الآن، القلب ممتلئ وثقيل».