مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أمير صلاح الدين يبدأ تصوير مشاهده في «العتاولة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - بدأ الفنان أمير صلاح الدين، تصوير أولى مشاهده في مسلسل «العتاولة 2، بطولة النجم أحمد السقا، وطارق لطفي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وكان الفنان أمير صلاح الدين، قد أعرب عن سعادته بانضمامه لأسرة «العتاولة 2، وذلك بعد الجماهيرية والنجاح الكبير الذي حققه العمل في الجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي.

أبطال مسلسل العتاولة

ويضم مسلسل العتاولة، عددا من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟