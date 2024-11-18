أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم - أخبار كلمتك

المخفي يحتل المركز الرابع في إيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

المخفي يحتل المركز الرابع في إيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

محمد حمدي يكشف تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

محمد حمدي يكشف تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه - أخبار كلمتك

تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه - أخبار كلمتك

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو - أخبار كلمتك

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو - أخبار كلمتك

الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

السفير علاء حجازي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

السفير علاء حجازي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أمير صلاح الدين يبدأ تصوير مشاهده في «العتاولة 2 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أمير صلاح الدين يبدأ تصوير مشاهده في «العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أمير صلاح الدين يبدأ تصوير مشاهده في «العتاولة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - بدأ الفنان أمير صلاح الدين، تصوير أولى مشاهده في مسلسل «العتاولة 2، بطولة النجم أحمد السقا، وطارق لطفي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وكان الفنان أمير صلاح الدين، قد أعرب عن سعادته بانضمامه لأسرة «العتاولة 2، وذلك بعد الجماهيرية والنجاح الكبير الذي حققه العمل في الجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي.

أمير صلاح الدين

أبطال مسلسل العتاولة

ويضم مسلسل العتاولة، عددا من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

اقرأ أيضاً
«مفاجأة كبيرة».. أمير صلاح الدين ضيف حفل هاني شنودة بـ مهرجان العلمين

أمير صلاح الدين يروي تجربته الخاصة عن وعكته الصحية

«آخر مترو» تجمع خالد تاج الدين وأمير صلاح في وسط البلد

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

تعرف على شخصية ندى موسى في مسلسل وتقابل حبيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق