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مشاهير العرب - حسين فهمي: مكانة مهرجان القاهرة تستند إلى الإرث السينمائي المصري العريق - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حسين فهمي: مكانة مهرجان القاهرة تستند إلى الإرث السينمائي المصري العريق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: مكانة مهرجان القاهرة تستند إلى الإرث السينمائي المصري العريق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - أكد الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن صناعة السينما في مصر منذ عقود طويلة كانت دعامة أساسية أثرت على سينما المنطقة بأكملها، مشيرا أن مكانة المهرجان تستند إلى الإرث السينمائي المصري العريق.

وأشار فهمي، خلال لقائه مع نخبة من الصحفيين الدوليين، من بينهم ممثلون عن فارييتي، وسكرين ديلي، وفيلم فيرديكت، وسيني يوروبا، وغيرهم من أبرز وسائل الإعلام حول العالم، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2024، إلى أن المهرجان يلتزم بالحفاظ على التراث السينمائي المصري ودعم المواهب الشابة، منوها بأهمية مواكبة الصناعة للتطورات العالمية الحديثة لضمان استمرارية هذا التأثير.

حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي
حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي صوت قوي لدعم القضية الفلسطينية

أما عن موقف المهرجان من القضية الفلسطينية، أوضح حسين فهمي، أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لا يكتفي بدعم القضية من خلال الأفلام، بل يعلن موقفه بكل وضوح أمام العالم، مشيرًا إلى أن المهرجانات الكبرى عالميًا تتخذ مواقف سياسية تدعم قضايا محددة، ما يمنح مهرجان القاهرة الحق في أن يكون صوتًا قويًا يدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة.

ونوه الفنان حسين فهمي إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سيظل جسرًا للتواصل الثقافي بين مصر والعالم، ونافذة تعكس أصالة السينما المصرية وتاريخها العريق، كما عبّر عن تطلعه لمواصلة تعزيز مكانة المهرجان كمنصة تدعم الإبداع السينمائي وتساهم في إيصال رسائل إنسانية وفنية تعبر عن قضايا العصر وأحلام الأجيال القادمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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