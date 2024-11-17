شيرين رضا تكشف سبب غيابها عن الماراثون الرمضاني 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:28 مساءً - أكدت الفنانة شيرين رضا استمرار غيابها عن موسم رمضان 2025، لثلاثة أعوام على التوالي، مؤكدة أنها لا تحب الظهور كتحصيل حاصل وبغرض الظهور فقط .

الفنانة شيرين رضا

وأضافت شيرين رضا علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي:" أنا خارج رمضان بقالي ٣ سنين، لأن الأعمال الرمضانية تتطلب مجهودا كبيرا، وأنا بمثل علشان بحب أمثل مش علشان أكون موجودة وخلاص "

ويشهد مهرجان القاهرة السينمائي عرض أولي حلقتين من مسلسل موعد مع الماضي والذي يقوم ببطولته الفنان أسر ياسين.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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