مشاهير العرب - حقيقة تدهور الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - أثار الإعلامي شريف مدكور حالة من القلق لدى الكثيرين من محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداولت أنباء حول تدهور حالته الصحية.

في هذا السياق، خرج شريف مدكور، عن صمته عبر حسابه الرسمي بوقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أنا صحتي زي الفل، الحمد لله، فقط عملت عملية بسيطة في عيني. المواقع كاتبين إني مريض وحالتي وحشة وحاجات مش صح، كاتبين حاجات حصلت من 5 سنين، واعتقد في أخبار وأحداث كثيرة أهم مني، شكرًا».

عزلة شريف مدكور

ولم تكن المرة الأولى التي يتصدر بها الإعلامي شريف مدكور، مؤشرات البحث عبر تريند جوجل، بل كان اختفائه يشغل بال الكثير من محبيه في الفترة الأخيرة.

كشف الإعلامي شريف مدكور، عبر صفحته الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن رغبته في انعزال المجتمع و زيادة عزلته الاجتماعية والابتعاد عن متابعة الأخبار والمجتمع، وذلك.للحفاظ على صحته النفسية، حيث قال: «هو أنا عايش في شبه عزلة عن المجتمع قررت أزود العزلة

وأضاف: مش عاوز أعرف ولا أشوف أي أخبار حفاظا على صحتي ونفسيتي»، وانهالت عليه العديد من المتابعين للقرار تأييداً واسعاً من متابعيه الذين عبروا عن دعمهم لخطوته، وأشار البعض الأخر أن هذه الخطوة تأتي بعد الكثير من الضغوطات والمشاكل.

برنامج شريف مدكور

ويقدم الإعلامي برنامج شارع شريف وهو برنامج اجتماعي شيق يتضمن العديد من الفقرات الاجتماعية والحوارية الممتعة في كثير من الموضوعات منها الفن والطبخ والموضة والتجميل والطب والصحة والرياضة، ويواكب العصر والموضوعات المعاصرة التي تشغل اهتمام الناس، ولقاءات مع أبرز الشخصيات والنجوم في المجتمع.