مشاهير العرب - أول تعليق من مدحت العدل بعد تكريمه في مهرجان «وجدة» للسينما المغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - أعرب السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادته بتكريمه في مهرجان وجدة للسينما المغربية خلال الساعات القليلة الماضية.

وشارك مدحت العدل صورة، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «في مهرجان وچدة السينما المغربية، حيث كان لي شرف التكريم في الدورة السابقة، وهذه الدورة كانت لاستدعاء ورشة العمل، الحمد لله، التجربة وأتمنى أن أكون قد أضأت الطريق للمزيد من الإبداع».

آخر أعمال السيناريست مدحت العدل

كان مسلسل «عتبات البهجة» آخر أعمال السيناريست مدحت العدل، وعُرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا.

ودارت قصته في إطار 15 حلقة، حول بهجت الأنصاري «يحيى الفخراني»، الذي يقدم برنامجًا عبر موقع يوتيوب، ويحاول من خلاله تقديم وصفات للجمهور عن كيفية إيجاد السعادة والبهجة في الحياة ببرنامجه «عتبات البهجة».

مسلسل «عتبات البهجة»، مأخوذ عن رواية «عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة، وحوار ومعالجة درامية مدحت العدل، ويشهد العمل على عودة يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب عامين.

أبطال مسلسل «عتبات البهجة» لـ السيناريست مدحت العدل

وضم مسلسل «عتبات البهجة»، عددًا من نجوم الفن، منهم: الفنان القدير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، ومحسن منصور.