عمالقة القراء يصدحون، خريطة تلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:36 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



6:40 ص تلاوة للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة النجم 10ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة المائدة 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سور الصف- الضحى – الشرح 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامي الدمنهوري وما تيسر من سورة الرعد 15 ق.



10:45 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ الخضر أحمد مصطفى وما تيسر من سورة الصافات 15 ق.



11:05 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الشعراء- النمل 30ق.



11:44 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد حماد وما تيسر من سورتى الزمر - غافر 30 ق.



12:52: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ العزب سالم وما تيسر من سورة الأعراف 27 ق.



29: 13 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد فريد السنديوني وما تيسر من سورة الدخان 15ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ 5ق الساعة 14:43

مصحف مجود للشيخ كامل يوسف البهتيمى من سورتى الشعراء / النمل 27ق.

17:04 (قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ فتحى العطار وما تيسر من سورة يونس 30ق.



18:24(قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد هليل/ وما تيسر من سورة الزخرف 30ق.



19:36 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتى السجدة- الأحزاب 30ق.



21:16 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سور الفتح- الرحمن– الغاشية – الفجر 44 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وماتيسرمن سورة إبراهيم 42 ق.



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر / وما تيسر من سورة النور 44 ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى الطحان وما تيسر من سورة يونس 15 ق.



03:28 (بعد منتصف الليل) للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الأنفال 30 ق.



05:18 (بعد الفجر) للشيخ سيد عبد الشافي هلال وما تيسر من سورة التحريم 15 ق.



05:26 (بعد الفجر) للشيخ عبد العزيز حربي وما تيسر من سورة الأحزاب 15 ق.



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