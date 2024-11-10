مشاهير العرب - تشييع جثمان والدة الإعلامية مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - الإعلامية مفيدة شيحة.. شيع منذ قليل جثمان والدة الإعلامية مفيدة شيحة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس إلى مثواها الأخير، بعد أن غيبها الموت عن عالمنا يوم السبت الماضي.

وشهدت صلاة الجنازة حضور عدد كبير من مشاهير الإعلام والأهل والأصدقاء لمساندة الإعلامية مفيدة شيحة في هذا الظرف الصعب أبرزهم: رولا خرسا وبوسي شلبي وسهير جودة وآخرين.

وفاة والدة مفيدة شيحة

وفي وقت سابق أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة، عن وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: "إنا لله وانا إليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

مفيدة شيحة، إعلامية مصرية اشتهرت بتقديم برنامج بعنوان "الستات مايعرفوش يكدبوا" بمشاركة الإعلاميتين "منى عبد الغني وسهير جودة"، حيث تناقش خلاله العديد من القضايا التي تهم كل فئات المجتمع، مع العديد من المختصين في شتّى المجالات.

أبرز المعلومات عن الإعلامية مفيدة شيحة؟

- ولدت الإعلامية مفيدة شيحة عام 1971.

- قدمت الإعلامية مفيدة شيحة العديد من برامج المنوعات.

- تعاقدت الإعلامية مفيدة شيحة مع قناة CBC على «الستات مايعرفوش يكدبوا» لمدة 10 سنوات.

- تقدم الإعلامية مفيدة شيحة على قناة «النهار» برنامج الستات الآن مع الإعلامية سهير جودة.