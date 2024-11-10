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مشاهير العرب - تشييع جثمان والدة الإعلامية مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تشييع جثمان والدة الإعلامية مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تشييع جثمان والدة الإعلامية مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - الإعلامية مفيدة شيحة.. شيع منذ قليل جثمان والدة الإعلامية مفيدة شيحة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس إلى مثواها الأخير، بعد أن غيبها الموت عن عالمنا يوم السبت الماضي.

وشهدت صلاة الجنازة حضور عدد كبير من مشاهير الإعلام والأهل والأصدقاء لمساندة الإعلامية مفيدة شيحة في هذا الظرف الصعب أبرزهم: رولا خرسا وبوسي شلبي وسهير جودة وآخرين.

جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

وفاة والدة مفيدة شيحة

وفي وقت سابق أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة، عن وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: "إنا لله وانا إليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

مفيدة شيحة، إعلامية مصرية اشتهرت بتقديم برنامج بعنوان "الستات مايعرفوش يكدبوا" بمشاركة الإعلاميتين "منى عبد الغني وسهير جودة"، حيث تناقش خلاله العديد من القضايا التي تهم كل فئات المجتمع، مع العديد من المختصين في شتّى المجالات.

أبرز المعلومات عن الإعلامية مفيدة شيحة؟

- ولدت الإعلامية مفيدة شيحة عام 1971.

- قدمت الإعلامية مفيدة شيحة العديد من برامج المنوعات.

- تعاقدت الإعلامية مفيدة شيحة مع قناة CBC على «الستات مايعرفوش يكدبوا» لمدة 10 سنوات.

- تقدم الإعلامية مفيدة شيحة على قناة «النهار» برنامج الستات الآن مع الإعلامية سهير جودة.

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موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة

وفاة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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