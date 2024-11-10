مشاهير العرب - أحمد محارب يعلن عن وفاة والدته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - أعلن الفنان أحمد محارب خلال الساعات الماضية عن وفاة والدته، مشيرا إلى موعد ومكان الجنازة.

وكتب محارب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توفيت الآن إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، والدفنة في مقابر العائلة «مقابر كفر فاروق» بعين شمس، شارع إبراهيم عبد الرازق».

وأشار أحمد محارب خلال المنشور إلى موعد ومكان جنازة والدته قائلا: «أدعو لها بالرحمة والعفو والمغفرة، صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد فاطمة الزهراء».

آخر أحمد محارب

وكان آخر أعمال أحمد محارب مشاركته في مسلسل أشغال شقة، الذي عرض ضمن مارثون دراما رمضان الماضي وحقق نجاح كبير.

ومسلسل أشغال شقة، من بطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: أسماء جلال، ومصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.