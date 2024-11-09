مشاهير العرب - بعد نقله للمستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 04:50 مساءً - محيي إسماعيل.. نقل الفنان محيي إسماعيل خلال الساعات الماضية إلى أحد المستشفيات بصحبة ابن شقيقه المخرج السينمائي أشرف فايق، وذلك لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.

وحرص فايق، على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل، مؤكدا في تصريحات له على تحسن الحالة الصحية للفنان بعد تلقي العلاج اللازم.

ووجه أشرف فايق، الشكر لنقابة المهن التمثيلية على سرعة استجابتها متمثلة في الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم والنقيب أشرف زكي، بالإضافة لإدارة المستشفى التي استجابت وأرسلت عربة الإسعاف في أقل من 10 دقائق لتنقل القيصر محيي إسماعيل للمستشفى.

آخر أعمال الفنان محيي اسماعيل

وكان آخر أعمال الفنان محيي اسماعيل مشاركته فى فيلم «الكنز 2 عام 2019، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد حاتم، أحمد رزق ونهى عابدين، إخراج وتأليف شريف عرفة.