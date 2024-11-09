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فيلم دراكو رع في المركز الأخير أمس بإيرادات 2800 جنيه - أخبار كلمتك

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فيلم دراكو رع في المركز الأخير أمس بإيرادات 2800 جنيه - أخبار كلمتك

فيلم دراكو رع في المركز الأخير أمس بإيرادات 2800 جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:41 مساءً - السبت 09/نوفمبر/2024 - 04:30 م 11/9/2024 4:30:47 PM

فيلم دراكو رع
فيلم دراكو رع

حقق فيلم "دراكو رع" إيرادات أمس الجمعة بلغت 2800 جنيها ليحل في المركز الأخير بين الأفلام المعروضة معه، ويصل إجمالي إيراداته خلال 10 أيام من العرض في السينما إلى نحو 258 ألف و535 جنيهًا، والفيلم من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس.

تفاصيل فيلم دراكو رع

والفيلم بطولة الثنائي الكوميدي،" خالد منصور، وشادي ألفونس"، اللذان قاما بتأليفه بالمشاركة مع محمود الفار، ومينا خزام، كما يضم طاقم العمل مجموعة من النجوم، بينهم مروان يونس، وإسماعيل فرغلي، بالإضافة إلى المواهب الشابة مثل "ملك بدوي، ويارا عزمي، وأحمد طلعت، وفارس حداد، وهاني قنديل، ويظهر كل من نور قدري والممثلة اللبنانية داليدا خليل في أدوار خاصة.

ويقدم فيلم "دراكو رع"، رؤية مبتكرة عن مصاصي الدماء، حيث يتناول العلاقة بين الشقيقين "أحمس" و"رمسيس"، اللذين قررا الاختباء لآلاف السنين بعد هزيمتهما في حرب ضد البشر في العصور القديمة، ومع ذلك، تجبرهما الظروف على الظهور مرة أخرى والعودة إلى مواجهة البشر في إطار كوميدي وخيالي، وهو تجربة سينمائية جديدة تجمع أشهر مصاصين الدماء "الفامبيرز"، عبر العصور بصبغة كوميدية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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